Descontinuado
DLP8752NC/00
Disfruta tu música y carga en todas partes
Disfruta tu música vayas donde vayas y carga en todas partes. El cargador portátil de 5000 mAh integra un altavoz Bluetooth. Llévalo contigo y sal de fiesta.
Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.
Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.
Opiniones