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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP8752NC/00

Disfruta tu música y carga en todas partes

Disfruta tu música vayas donde vayas y carga en todas partes. El cargador portátil de 5000 mAh integra un altavoz Bluetooth. Llévalo contigo y sal de fiesta.

Ver todos los beneficios

Cargador portátil híbrido con altavoz portátil

Disfruta tu música y carga en todas partes

Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.

Bluetooth versión 4.1

Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento

Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento

Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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