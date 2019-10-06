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Descontinuado

Cargador portátil externo

DLP8088NC/00

Cargador portátil externo para ir de campamento y mucho más

Potente cargador portátil externo de 128000 mAh para todos tus dispositivos. Entrada y salida de CA y CC USB-A (QC) y USB-C (PD), salida de CA. Toma del encendedor del automóvil y carga inalámbrica Qi.

Ver todos los beneficios

Cargar múltiples dispositivos

Cargador portátil externo para ir de campamento y mucho más

  • Salida de CA/CC

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Carga inalámbrica Qi

  • QC 3.0 y PD

Salida de CA y CC

El cargador portátil externo proporciona alimentación de corriente de CA y CC. Utiliza dispositivos eléctricos de forma segura con la fuente de alimentación de onda sinusoidal pura o carga tu teléfono móvil con el puerto de carga USB (USB A/USB C).

Pantalla LCD para indicar el estado de encendido

Pantalla LCD para indicar el estado de encendido

Tecnología inalámbrica Qi

La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo coloca los dispositivos en la base y disfruta de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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