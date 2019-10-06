Descontinuado
DLP8088NC/00
Cargador portátil externo para ir de campamento y mucho más
Potente cargador portátil externo de 128000 mAh para todos tus dispositivos. Entrada y salida de CA y CC USB-A (QC) y USB-C (PD), salida de CA. Toma del encendedor del automóvil y carga inalámbrica Qi.
Salida de CA/CC
Puertos de carga USB A y USB-C
Carga inalámbrica Qi
QC 3.0 y PD
El cargador portátil externo proporciona alimentación de corriente de CA y CC. Utiliza dispositivos eléctricos de forma segura con la fuente de alimentación de onda sinusoidal pura o carga tu teléfono móvil con el puerto de carga USB (USB A/USB C).
Pantalla LCD para indicar el estado de encendido
La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo coloca los dispositivos en la base y disfruta de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.
Opiniones