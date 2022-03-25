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Cargador portátil USB

DLP7721N/00

Potente y compacto cargador portátil

Cuente con energía en cualquier momento y lugar cuando la necesite; la potencia adicional brinda más de una carga completa. Los dos puertos USB permiten cargar dos dispositivos al mismo tiempo. La gran capacidad de 20 000 mAh posibilita múltiples cargas completas del teléfono y, además, puede cargar tabletas

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo.

Potente y compacto cargador portátil

  • 20 000 mAh

  • USB dual

  • Batería de polímero de litio

Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.

Cable micro USB incluido para conectar y cargar

El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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