Descontinuado
DLP7719N/00
Cargador portátil delgado y potente
Entrada micro y tipo C, salida doble USB-A y USB-C.
10,000 mAh
USB doble
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
Opiniones