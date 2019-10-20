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Cargador de viaje y cargador portátil

DLP5751T/00

Cargador portátil para viajes versátil

La capacidad de 5000 mAh con conectores intercambiables hacen que sea tu compañero de viajes ideal. Los conectores incluyen los tipos de la UE, AU, el Reino Unido y EE. UU., y te permiten cargar directamente desde la toma de corriente. Olvídate de los inconvenientes para cargar tus dispositivos móviles y utiliza este cargador en el extranjero.

Ver todos los beneficios

con conectores intercambiables

Cargador portátil para viajes versátil

  • 5,000 mAh

  • QC 3.0 y PD

1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente

1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C permiten cargar dos dispositivos simultáneamente. El puerto USB-A es compatible con la mayoría de los dispositivos con carga USB, mientras que USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza actualmente en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores.

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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