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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP5750/00

Batería USB versátil

Batería ultradelgada y segura de polímero de litio con una capacidad de 5000 mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería, ya que con este USB doble podrás cargar dos dispositivos de manera simultánea.

Ver todos los beneficios

Ultradelgada, 2 USB 1A/Salida de 2.1 A

Batería USB versátil

  • 5,000 mAh

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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