Descontinuado
DLP3602U/10
Recarga varias veces sobre la marcha
Disfruta de energía en el momento y lugar que necesites: la batería te entrega energía adicional para disfrutar incluso más de una carga completa. Los 2 puertos USB te permiten cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Carga ultrarrápida con 2,1 A.
Universal
La luz LED de encendido aparece con tocar un botón y permite saber el estado de tus baterías rápidamente.
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.