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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP3602U/10

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| (1) Resumen

Recarga varias veces sobre la marcha

Disfruta de energía en el momento y lugar que necesites: la batería te entrega energía adicional para disfrutar incluso más de una carga completa. Los 2 puertos USB te permiten cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Carga ultrarrápida con 2,1 A.

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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Recarga varias veces sobre la marcha

  • Universal

Carga rápida de 5 V/2,1 A

Luz indicadora de encendido para confirmar el estado rápidamente

La luz LED de encendido aparece con tocar un botón y permite saber el estado de tus baterías rápidamente.

Recarga varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llévatela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesites.

Especificaciones técnicas

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