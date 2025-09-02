DLP2711CB/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10,000 mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.
10,000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
QC 3.0 y PD 3.0
PPS
Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.
1.0
de 5
1
Resumen
CrisG
02/09/2025
Central América
Mal producto
No funciona correctamente. No recomendado. Falla.
Contras
No funciona. Mal producto, falla , no recomendado
Esta reseña se realizó para DLP2711CB Batería portátil USB
Fecha de uso 2024-09-01
Esta reseña se realizó para DLP2711CB Batería portátil USB
Fecha de uso 2024-09-01