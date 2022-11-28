Cargador de pared con dos puertos USB-C y USB-A

Carga tu computadora portátil y dispositivos más recientes con el puerto USB-C. Compatibilidad con los módulos de carga PD 3.0 y QC 4+ para minimizar el tiempo de carga. El puerto USB-A carga tus otros dispositivos de forma simultánea. Disponible con conectores extraíbles para la UE, el Reino Unido y AU.