Descontinuado
DLP2520/00
Cargador USB doble para automóviles
Permite cargar el teléfono y la tablet a toda velocidad al mismo tiempo para disponer de la máxima potencia en poco tiempo en el coche. La protección inteligente evita daños en tus valiosos dispositivos. Potencia total de 3.1 A con salida máxima de 15.5 W.
2 puertos de carga USB
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
El cargador compacto se enchufa en la toma de 12 V del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil y cómoda en la carretera.
Opiniones