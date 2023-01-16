DLP1930CW/00
Potente batería portátil
Disfruta de energía en cualquier momento y lugar. La gran capacidad de 30,000 mAh permite obtener más de una carga completa. Tres puertos USB con USB-A y USB-C. Carga rápida del dispositivo con puerto USB-C PD 3.0 de máximo 20 W o USB-A con salida QC3/0 de máximo 18 W.
30000mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
QC 3.0 y PD
Blanco
Pantalla LCD para indicar el estado de encendido
Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente
Opiniones