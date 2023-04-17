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  • Batería externa delgada y potente
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Batería externa USB

DLP1810CB/00

Batería externa delgada y potente

Gran capacidad de 10000mAh con una batería segura de polímero de litio. No más problemas cuando tu celular se quede sin batería. Carga rápida USB-C de 3A y dos puertos USB-A para cargar tu dispositivo más reciente.

Ver todos los beneficios

con una batería externa portátil de respaldo

Batería externa delgada y potente

  • 10,000 mAh

  • Puertos de carga USB A y USB C

  • Batería de polímero de litio

  • Negro

Luz LED indicadora de carga

La discreta luz LED emite un suave resplandor para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

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