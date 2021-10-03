ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del envase

Descontinuado

Hub USB C

DLK5527C/00

El hub USB-C 3.1 se expande a 4 puertos miniHUB

Un USB-C 3.1 versátil se expande a un hub de 4 puertos: incluye tres puertos de carga USB-A 3.0 y un USB-C,

Ver todos los beneficios

El hub USB-C 3.1 se expande a 4 puertos miniHUB

  • USB 3.1 tipo C

  • USB 3.0

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

Admite transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0

USB 3.0 es compatible con versiones anteriores

Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.