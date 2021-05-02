Descontinuado
DLK3605L/00
Brazo extensible simple y conveniente
El cuerpo del producto cuenta con un mango retráctil y deslizable, que se puede reducir a un trípode con facilidad, y un control remoto que se puede separar del cuerpo. Ángulos ajustables para un campo más amplio de visión.
La perilla fácilmente ajustable proporciona un ángulo de visualización de 360°
Bloquea y libera el teléfono con seguridad con solo presionar un dedo
El enchufe puede plegarse cuando no está en uso y ofrecerte más portabilidad mientras te desplazas.
Opiniones