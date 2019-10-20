Descontinuado
DLK3532Q/00
Montaje para el automóvil con carga inalámbrica Qi
Inserta tu teléfono celular y utiliza el brazo articulado para girarlo e inclinarlo como gustes.
<10 W
Carga inalámbrica Qi
Este sistema de montaje se engancha en la rejilla de ventilación del coche y te permite fijar y colocar el dispositivo de forma que lo tengas cómodamente a mano en carretera.
Para aprovechar el rendimiento de carga de 10 W, se debe usar un cargador QuickCharge. Este permite identificar el soporte de carga del cargador de pared o la regleta a fin de ofrecer una carga más rápida automáticamente.
Los dos brazos ampliables permiten montar y desmontar fácilmente el dispositivo con una sola mano
Opiniones