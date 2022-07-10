Descontinuado
DLK3425NB/00
Montaje para el automóvil magnético
Proporciona una experiencia de ajuste de 360 grados con el montaje esférico de dirección ajustable. Fija el montaje de forma segura en la ventilación de aire acondicionado del automóvil. La superficie magnética ofrece un montaje seguro en tu iPhone. (iPhone 12 o 13 con montaje magnético)
Rejilla de ventilación
Succión magnética
para iPhone serie 12 y 13
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el automóvil.
Puedes extraer la sección del fondo de la funda para colocar el dispositivo en la base de forma fácil y rápida mientras está protegido dentro de la funda.
Este sistema de montaje fija el iPhone al automóvil y permite hablar con manos libres con el auricular Bluetooth.
Opiniones