Montaje para el automóvil magnético

Proporciona una experiencia de ajuste de 360 grados con el montaje esférico de dirección ajustable. Fija el montaje de forma segura en la ventilación de aire acondicionado del automóvil. La superficie magnética ofrece un montaje seguro en tu iPhone. (iPhone 12 o 13 con montaje magnético)