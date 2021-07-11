Descontinuado
DLK3423NB/00
Montaje para el automóvil magnético
Proporciona una experiencia de ajuste de 360 grados con el ajuste con bola de direccionamiento. Asegura el montaje al automóvil con el adhesivo el montaje al automóvil con el adhesivo 3M incluido.
Succión magnética
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el automóvil.
Monta el iPod en el automóvil de forma segura en una base giratoria y flexible. Con el soporte flexible podrás colocarlo en la posición que más te guste, mientras que con la base giratoria podrás acceder a él fácilmente y ver el contenido del iPod touch en horizontal.
Puedes extraer la sección del fondo de la funda para colocar el dispositivo en la base de forma fácil y rápida mientras está protegido dentro de la funda.
Opiniones