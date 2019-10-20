Descontinuado
DLC5206C/00
Cable USB-C a USB-C con trenzado de primer nivel
Cable de primer nivel con 2 metros (6 pies) de extensión para disfrutar de una mayor flexibilidad cuando cargas dispositivos con USB-C
Sincronización y carga
2 m
Cable trenzado negro
Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y mayor comodidad
Cable de carga sometido a pruebas de resistencia más de 10,000 veces para un uso intensivo
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.
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