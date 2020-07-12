Descontinuado
DLC5204L/00
Cable USB-C a Lightning con trenzado de primer nivel
Para obtener la máxima potencia del cargador con PD, necesitarás este cable de USB-C a Lightning para tu iPhone o iPad. Cable de alta calidad de 1.2 metros para ofrecerte mayor flexibilidad.
Sincronización y carga
1.2 metros (4 pies)
Cable trenzado negro
Suministro de energía
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Cable de carga sometido a pruebas de resistencia más de 10,000 veces para un uso intensivo
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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