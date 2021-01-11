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Descontinuado

Cable USB a micro USB

DLC5203U/00

Cable trenzado de USB-A a micro USB de alta calidad

Funciona con tu cargador USB de pared o de auto existente con el conector micro USB y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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Cable trenzado de USB-A a micro USB de alta calidad

  • Sincronización y carga

  • 1 metro

  • Cable trenzado negro

Cable con kevlar para mayor resistencia

Cable de carga con kevlar para ofrecer una mayor resistencia

La resistencia se probó más de 10,000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de resistencia más de 10,000 veces para un uso intensivo

Admite transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0

Especificaciones técnicas

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