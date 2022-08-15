Descontinuado
DLC3531C/00
Cable de USB-C a USB-C de alta calidad
Cable de alta calidad de 1 metro de longitud para ofrecerte una mayor flexibilidad mientras cargas dispositivos con puerto USB-C
Sincronización y carga
1 m
Negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0
Conector USB tipo C para carga de alta velocidad con tus dispositivos compatibles con Tipo C más recientes
Diseño de cable envuelto en plástico para mayor durabilidad y resistencia.
Opiniones