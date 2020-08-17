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Descontinuado

USB-A a Lightning

DLC3106V/00

Cable USB-A a Lightning

Conecta tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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2 metros (6 pies) de extensión

Cable USB-A a Lightning

  • Sincronización y carga

  • 2 m

Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning

Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Admite transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0

Especificaciones técnicas

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