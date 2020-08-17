Descontinuado
DLC3106T/00
Cable 3 en 1
Conectores micro USB, USB-C y Lightning en un cable. Podrás usar solo este cable con todos tus dispositivos portátiles.
Sincronización y carga
2 m
Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning
El cable de 30 pines a USB incluido es esencial para sincronizar el iPhone o iPod con iTunes y para cargar el dispositivo a través de la computadora o cargador USB. Puedes llevarlo, guardarlo en tu escritorio o sustituir el que perdiste para cargar y conectar tu dispositivo cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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