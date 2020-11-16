Descontinuado
DLC3104L/00
Cable USB-C a Lightning
Conecta tu iPhone a la Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado y es compatible con cualquier cargador de soporte USB-C o de auto. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
1,2 m
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Conector USB tipo C para carga de alta velocidad con tus dispositivos compatibles con Tipo C más recientes
Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning
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