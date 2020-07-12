Descontinuado
DLC3104C/00
Cable USB-C a USB-C de 1.2 m
Carga tu dispositivo cuando esté conectado. Funciona con tu cargador USB de pared o de coche existente y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
1.2 metros (4 pies)
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Opiniones