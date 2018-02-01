ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

Cable USB a micro USB

DLC2518F/97

Cable micro USB de 1.2 m para sincronización y carga

Mantente conectado y con energía: carga tus dispositivos con micro USB y sincroniza también tu smartphone con el PC para cargar o descargar actualizaciones con este cable. Es ideal tenerlo a mano como práctico cable extra o de repuesto.

Ver todos los beneficios

Cable plano trenzado y funda de metal

Cable micro USB de 1.2 m para sincronización y carga

  • Sincronización y carga

  • 1.2 metros (4 pies)

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Ideal para tenerlo siempre a mano

Ten el cable USB siempre a mano para estar listo para descargar contenidos, actualizar el dispositivo o cargarlo desde una fuente USB.

Cable micro USB incluido para conectar y cargar

El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.