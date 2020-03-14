Descontinuado
DLC2103U/00
Cable USB A a micro-USB de 1.2 m (4 pies)
Carga y conecta tu teléfono con este cable USB-A a micro-USB. Funciona con tu cargador USB de pared o cargador de coche existentes y es excelente como repuesto o sustitución de los cables normales.
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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