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Descontinuado

Cable USB a micro USB

DLC2103U/00

Cable USB A a micro-USB de 1.2 m (4 pies)

Carga y conecta tu teléfono con este cable USB-A a micro-USB. Funciona con tu cargador USB de pared o cargador de coche existentes y es excelente como repuesto o sustitución de los cables normales.

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Cable USB A a micro-USB de 1.2 m (4 pies)

Ideal para tenerlo siempre a mano

Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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