DDL801LAFKB/00
Funciona con el acceso*
Desbloqueo remoto
Silenciar mediante el botón “0”
Interruptor de apertura rápida interior
Con certificación IP65
Con el DDL801-5HBS conectado a nuestro acceso y aplicación, puede monitorear con facilidad su puerta desde cualquier lugar. Revise el estado de bloqueo, acceda a los registros, vea la actividad del timbre de la puerta y reciba alertas en tiempo real, todo al alcance de su mano. Actualícese a una solución de seguridad más inteligente y segura que siempre esté al alcance de la mano.
Una vez que el DDL801-5HBS esté conectado al acceso y emparejado con la aplicación, puede desbloquear la puerta de forma remota con un solo toque desde su teléfono. No importa dónde se encuentre, un toque le proporciona acceso instantáneo. Pruebe la conveniencia del desbloqueo remoto hoy.
Una vez conectado a nuestro acceso y emparejado con la aplicación, el DDL801-5HBS le permite generar y compartir fácilmente códigos PIN temporales* a través de la aplicación. Elija entre códigos de un solo uso* válidos durante 6 horas, códigos recurrentes* o códigos de tiempo limitado* para adaptarse a diferentes visitantes. Esta flexibilidad simplifica la entrada de invitados y mejora la seguridad y comodidad de su hogar.
Premios
Opiniones
Acceso: Accesorio incluido, DDL801-5HBS se conecta a la red a través del acceso para el funcionamiento remoto.
Aplicación: El DDL801-5HBS funciona con la aplicación Home Access.
Códigos PIN temporales: los códigos únicos, recurrentes y de tiempo limitado se conocen colectivamente como códigos PIN temporales.
Códigos de un solo uso: en 1 hora, se puede generar un máximo de 10 códigos únicos de tiempo limitado.
Códigos recurrentes: códigos que se pueden reutilizar en momentos específicos cada semana.
Códigos de tiempo limitado: códigos configurados para ser válidos dentro de un plazo específico.
0,5 s: Se obtuvo a partir de datos de informes de pruebas internas.
Verificación doble: En el modo de verificación doble, la aplicación permite el desbloqueo remoto con un solo toque.
OTA: Nuestro producto actualmente ofrece paquetes de voz en español, portugués, indonesio y francés, y más idiomas están en desarrollo. Para obtener más información, comuníquese con su concesionario local de cerraduras para puertas inteligentes Philips.