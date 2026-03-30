Manténgase al tanto de lo que hay en su puerta en cualquier momento

Con el DDL801-5HBS conectado a nuestro acceso y aplicación, puede monitorear con facilidad su puerta desde cualquier lugar. Revise el estado de bloqueo, acceda a los registros, vea la actividad del timbre de la puerta y reciba alertas en tiempo real, todo al alcance de su mano. Actualícese a una solución de seguridad más inteligente y segura que siempre esté al alcance de la mano.