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  • Desbloqueo con un toque
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7000 seriesCerradura de empuje-tracción

DDL702SLAFCW/97

Desbloqueo con un toque

La conexión Wi-Fi le permite comprobar los registros de acceso sin restricciones de espacio. Ofrece características como desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores, bloqueo automático, etc. que pueden facilitar su vida.

Ver todos los beneficios

Mayor facilidad con conexión Wi-Fi

Desbloqueo con un toque

  • Uso intuitivo de empuje-tracción

  • Función de bloqueo automático

  • Desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores

  • Conexión Wi-Fi

Fácil acceso a Internet

Fácil acceso a Internet

Un módulo Wi-Fi integrado le permite conectarse a Wi-Fi sin un acceso. Puede comprobar los registros de acceso y la información de los códigos PIN de la cerradura inteligente a través de la aplicación Philips EasyKey en cualquier lugar. La distribución remota de un código PIN único ahorra más tiempo para sus visitantes. No es necesario que se preocupe por que esperen en la puerta por mucho tiempo, incluso si no está en casa.

La puerta se abrirá cuando se detecte la mano

La puerta se abrirá cuando se detecte la mano

Con un sensor táctil y un sensor infrarrojo en el mango, la puerta puede abrirse de una forma más simple. Una vez que la mano toque el sensor táctil y el sensor infrarrojo detecte la obstrucción, la cerradura se abrirá.

La combinación de verificaciones proporciona una doble seguridad

La combinación de verificaciones proporciona una doble seguridad

En el modo de verificación doble, puede abrir la puerta con dos métodos de verificación (huella digital, código PIN y etiqueta de llave), que proporcionan doble protección para la seguridad del hogar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

  2. Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

  3. El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.