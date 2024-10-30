Manténgase al tanto de lo que hay en su puerta en cualquier momento

Después de vincularlo al acceso, el dispositivo DDL610-5HBS le permite supervisar sin esfuerzo el estado de la cerradura de la puerta, acceder a los registros de desbloqueo, revisar los registros del timbre y ver registros de alertas a través de la aplicación móvil, sin limitaciones de distancia.