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7000 seriesCerradura de palanca

DDL173LCFCB/97

Rendimiento estable

Con el sensor de huellas digitales integrado en el mango, el desbloqueo se realiza cómodamente en una sola empuñadura. Sus funciones de verificación doble y código PIN oculto mejoran la seguridad de ingreso al hogar. Los cuatro métodos de desbloqueo inteligente y el bloqueo automático facilitan la vida.

Ver todos los beneficios

Con desbloqueo rápido mediante huella digital

Rendimiento estable

  • Uso de la palanca del mango

  • Sistema de activación con sensor táctil

  • Función de bloqueo automático

Con tan solo agarrar el mango

Con tan solo agarrar el mango

El sensor de huellas digitales está integrado en la palanca del mango, de modo que, cuando lo agarra, los dedos se colocan sobre el sensor de forma natural. Una vez que la autenticación se haya realizado correctamente, puede presionar el mango y abrir la puerta rápidamente.

Proteja la seguridad del hogar en todo momento

Proteja la seguridad del hogar en todo momento

Philips 7300 cuenta con una función de alerta completa. Mejora el nivel antirrobo de su hogar, protege a su familia en tiempo real y le recuerda el estado de la cerradura de puerta.

La seguridad está garantizada

La seguridad está garantizada

Puede abrir la puerta con dos tipos de verificación combinados de huella digital, código PIN y etiqueta de llave en el modo de verificación doble, lo que proporciona doble protección para garantizar la seguridad del hogar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

  2. Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

  3. El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.