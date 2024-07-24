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Una vida maravillosa comienza con Alpha
Gracias a la simplicidad de su apertura rápida, bloqueo automático y seguridad garantizados por la verificación doble y el cilindro de cerradura clase C, Alpha es una opción sólida para una vida inteligente. El diseño ergonómico incluso hace que abrir la puerta sea placentero.
Uso intuitivo de empuje-tracción
Activación del sistema mediante toque manual
Función de bloqueo automático
Con cuerpo de puerta de 60 mm
Philips Alpha-5HB emplea una cerradura embutida totalmente automática. Sin necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se activará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bien cerrada, la cerradura embutida emitirá una alarma para recordarle el estado de bloqueo de la puerta.
Philips Alpha-5HB incorpora la tecnología de código PIN oculto, que le permite ingresar combinaciones de números aleatorios para identificarse correctamente siempre que se introduzca consecutivamente el código PIN real. Esta función puede proteger su código PIN real y prevenir de manera eficaz que alguien lo vea.
Philips Alpha-5HB cuenta con alertas integrales que no solo mejoran el nivel antirrobo de su hogar y lo protegen a usted y a su familia en tiempo real, sino que también le recuerdan el estado de la cerradura de la puerta para mayor comodidad.
Opiniones
10 meses: puede ser menor dependiendo del uso real.
Otro rango: comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.
El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.