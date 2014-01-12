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Descontinuado

Philips Fideliosistema sonido de base

DCM5090/10

4.1

| (9) Opiniones

Altavoces torre

Saca el máximo partido de tus CD o iPod/iPhone/iPad con un sonido nítido y envolvente gracias a LivingSound y PureDigital. Este sistema de base 3.1 DCM5090/10 de Philips dispone de un subwoofer integrado, 200 W de potencia de salida y una base fácil de usar.

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Obsesión por el sonido

Altavoces torre

  • Base para iPod/iPhone/iPad

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente

La exclusiva tecnología LivingSound de Philips -patente en trámite- amplía el área óptima de audio (ubicación ideal para escuchar en la habitación) para que puedas disfrutar de música totalmente envolvente desde cualquier lugar. Esta tecnología combina varios procesos de sonido y recupera la riqueza y los detalles espaciales de la música en vivo, que a menudo se pierden con el sistema compacto estéreo. El efecto es mayor que el área óptima de audio esperada: uno que se distribuye extensa y uniformemente en toda la habitación. El disfrute de la música ya no está confinado a un rincón estrecho como ocurría con los sistemas tradicionales. LivingSound entrega audio con excelente calidad estéreo en un área más amplia.

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad simultáneamente

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad simultáneamente

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además, carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 5

9

Opiniones

3

12/01/2014

España

España

Sobresaliente

Sobresaliente en diseño y sonido, no defrauda, con eso lo digo todo, no se porque tengo que poner un minimo de caracteres

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

19/12/2013

España

España

Bueno bonito pero no barato

Bueno y bonito queda fantastico con el ipod pero a hora no puedo conectar mi iphone 5 haria falta un adaptador. Todo muy bien y con un envio muy rapido y un servicio postventa fantastico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

18/12/2013

España

España

MAGNÍFICO

Me encanta!!! Se escucha de maravilla, el diseño me encanta, no le falta ni un detalle. Es que me gusta todo, todo, todo de este producto No se puede decir mas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM5090 sistema docking

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