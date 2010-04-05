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Descontinuado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

DC220/12

Empieza el día a tu manera

Comienza el día con más energía con el radio reloj Philips para iPhone y iPod que reproduce tus canciones favoritas con una excelente calidad de audio. Tiene distintos ajustes de alarma para los días de semana y el fin de semana. Además, la radio FM y MP3 Link te ofrecen más opciones de música.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod

Empieza el día a tu manera

Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida

Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida

Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.

Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito

Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente

Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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