Descontinuado
Despiértate con tus canciones favoritas
Despiértate con la música de tu iPod con el sistema de entretenimiento Docking DC190 de Philips. Este estético sistema con acabado espejado tiene doble alarma y, además, te permite disfrutar de la música de otros dispositivos portátiles a través de una conexión MP3 Link para que empieces mejor tu día.
Este sistema tiene una potencia de salida total de 3 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.
Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.
Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.
4.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Ventajas
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Contras
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Fecha de uso 2026-09-01
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Fecha de uso 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
arqarena
06/10/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking