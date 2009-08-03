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Sistema de entretenimiento para automóviles

CSP1200/55

Tu sistema de música portátil

Siente la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1200 de 30 cm. Con una potencia máxima de 1600 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.

Ver todos los beneficios

te asegura una excelente potencia de sonido

Tu sistema de música portátil

El protector de imán de goma gruesa evita los daños en el mecanismo

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Cono compuesto de fibra resistente que se adapta a todos los climas

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Cono compuesto de alta densidad para reforzar los graves

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