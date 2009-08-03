Tu sistema de música portátil

Siente la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1200 de 30 cm. Con una potencia máxima de 1600 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.