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Subwoofer para el automóvil

CSP1200/00

Tu sistema de música portátil

Siente la música como nunca con el potente subwoofer para automóviles Philips CSP1200 de 30 cm. Con una potencia máxima de 1600 W, un cono compuesto de fibra de alta densidad y una bobina móvil de cobre de 4 capas, este subwoofer te ofrece un sonido potente con graves profundos y sólidos.

Ver todos los beneficios

te asegura una excelente potencia de sonido

Tu sistema de música portátil

  • 12"

  • 1600 W de potencia máxima

Potencia de 400 W RMS

El protector de imán de goma gruesa evita los daños en el mecanismo

El protector de imán de goma gruesa evita los daños en el mecanismo

El protector de imán de goma gruesa evita los daños en el mecánico

Cubierta de caucho butílico para una máxima respuesta, más suave

Cubierta de caucho butílico para una máxima respuesta, más suave

El caucho butílico de gran capacidad de respuesta conecta el diafragma del woofer a la estructura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal sonora llega al cono interno del woofer, la cubierta de caucho butílico, que ofrece flexibilidad a pesar de su dureza, mantiene el cono en su posición para protegerlo de las potentes fuerzas ascendentes o descendentes que se generan cuando la señal es fuerte. Gracias a esta técnica, el woofer puede soportar el efecto de los potentes compases y brindar una respuesta suave para los tonos graves con una distorsión mínima, incluso en altavoces compactos.

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