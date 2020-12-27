Descontinuado
CR2032P5B/59
Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos
Proporciona un rendimiento de larga duración para dispositivos electrónicos de uso diario
5 unidades
Litio
Esta baterías se fabrican con una excelente tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.
Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.