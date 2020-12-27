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Minicellsde botón de litio

CR2032P5B/59

Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos

Proporciona un rendimiento de larga duración para dispositivos electrónicos de uso diario

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Tecnología de alta calidad para dispositivos compactos

  • 5 unidades

  • Litio

Rendimiento confiable de larga duración

Esta baterías se fabrican con una excelente tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

La batería conserva sus propiedades hasta 5 años

Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.

Utiliza el socio logístico Green Eletron para desechar las pilas

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