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CarStudioSistema de audio para automóviles

CEM2100/00

3.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Con el sistema Philips CEM2100 puedes disfrutar de tu música sin interrupciones desde múltiples fuentes portátiles como CD, USB y MP3, en la comodidad de tu automóvil. Con el panel frontal desmontable antirrobo y la protección contra descargas eléctricas, sólo tienes que concentrarte en el ritmo.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

  • CD

  • USB

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información

Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

16/09/2013

Argentina

Argentina

Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones

Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto

20/08/2013

Argentina

Argentina

me gusto

me parece que para usar las memorias podría ser mas simple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto

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