Descontinuado
Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil
Philips CED780 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu automóvil. Disfruta de películas y música desde distintas fuentes y no pierdas ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.
Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")
Bluetooth
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños. La avanzada tecnología de compresión de video DivX, basada en el formato MPEG4, reduce el tamaño de los videos digitales sin afectar la alta calidad de las imágenes.
3.2
de 5
13
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
NICOLAS450
13/05/2016
Argentina
Comprador verificado
MUY BUENA CALIDAD DE MATERIALES
LO QUE ESTARIA BUENO ES QUE SE PUEDAN CONSEGUIR LOS ACCESORIOS EN EL MERCADO O DONDE SE COMPRAN LOS PRODUCTOS PHILIPS, EN MI CASO NO SE DONDE COMPRAR LOS MAPAS DE ARGENTINA Y LA ANTENA DE GPS DE PRODUCTO CED 781
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto
bradon30
17/12/2013
España
este equipo supera a otros que tuve
El equipo es muy bueno en totalidad lastima no trae el kit completo tendrian que incluir la camara de retroceso y la antena para el gps
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED780 Car audio video system
Sí, recomiendo este producto
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Grecia
19/12/2015
Chile
Comprador verificado
Hermosisima
Me encantó el producto muy fácil de usar y muy hermoso diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto
Sí, recomiendo este producto
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Antes de comprar este producto, verifique si el kit optativo de GPS está disponible en su país