Descontinuado
CAM150OR/00
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM150 es fuerte y resistente al agua y tiene un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores, incluso en el agua o la nieve. La avanzada tecnología antivibraciones ofrece videos nítidos en formato dual para que los almacenes en calidad HD o resoluciones inferiores y puedas compartirlos cuando quieras.
Puedes recopilar los videos que grabaste rápidamente con sólo pulsar un botón. La función de impresión rápida extrae automáticamente las partes más importantes de tus últimos videos y las compila. Revive tus videos de forma instantánea o mira un resumen de tus grabaciones. Sólo tienes que seleccionar la función de impresión rápida en tu cámara de video para revivir tus mejores momentos más fácilmente.
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