Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

La cámara de video ESee CAM150 es fuerte y resistente al agua y tiene un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores, incluso en el agua o la nieve. La avanzada tecnología antivibraciones ofrece videos nítidos en formato dual para que los almacenes en calidad HD o resoluciones inferiores y puedas compartirlos cuando quieras.