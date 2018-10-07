Descontinuado
Relájate con excelente música
El microsistema de música Philips cuenta con soporte para transmisión Bluetooth® multidispositivo, reproducción de MP3 a través de USB directo y entrada de audio para otros sistemas. Altavoces potentes con mejora del refuerzo de graves para optimizar tu experiencia de entretenimiento en casa.
100 W
Bluetooth®
con MULTIEMPAREJAMIENTO
CD, MP3-CD, USB directo, FM
La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.
En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Cangrejo1979
07/10/2018
Chile
Sonido impresionante.
He quedado con la boca abierta con este pequeño producto. Posee un sonido sobresaliente, tiene la potencia necesaria para llenar una habitación de música; fácil de usar, materiales de buena calidad, hermoso en su diseño y construcción, pero la pantalla podría mostrar más imformación y ser de un color distinto o poder cambiar la intensidad del brillo. En cuanto al sonido, que es lo verdaderamente importante, es nítido, claro, con bajos realmente bien logrados; posee varios ajustes de sonido preestablecidos, facilita el uso sin complicaciones. Recomiendo totalmente este producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM5120B Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM5120B Microcadena