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Microcadena

BTM5120B/12

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Relájate con excelente música

El microsistema de música Philips cuenta con soporte para transmisión Bluetooth® multidispositivo, reproducción de MP3 a través de USB directo y entrada de audio para otros sistemas. Altavoces potentes con mejora del refuerzo de graves para optimizar tu experiencia de entretenimiento en casa.

Ver todos los beneficios

Relájate con excelente música

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • con MULTIEMPAREJAMIENTO

  • CD, MP3-CD, USB directo, FM

Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos

Transmisión de música a través de Bluetooth® con emparejamiento con varios dispositivos

La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta tres dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.

Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos

En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.

USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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07/10/2018

Chile

Chile

Sonido impresionante.

He quedado con la boca abierta con este pequeño producto. Posee un sonido sobresaliente, tiene la potencia necesaria para llenar una habitación de música; fácil de usar, materiales de buena calidad, hermoso en su diseño y construcción, pero la pantalla podría mostrar más imformación y ser de un color distinto o poder cambiar la intensidad del brillo. En cuanto al sonido, que es lo verdaderamente importante, es nítido, claro, con bajos realmente bien logrados; posee varios ajustes de sonido preestablecidos, facilita el uso sin complicaciones. Recomiendo totalmente este producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM5120B Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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