Descontinuado
Sistema de sonido que se adapta a tu hogar
Reproduce tu música portátil en casa. Este microsistema de música de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.
Bluetooth®
20 W
MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.
4.4
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
elotroyo
25/08/2016
Peru
simplemente excelente
Buscaba un equipo pequeño pero con todas las funcionalidades y lo encontré. Lo único negativo es que no tiene batería de respaldo para el reloj, pero la verdad es que no esperaba siquiera que tuviera reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2280 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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brestzero
08/04/2016
Peru
recomendable
muy buena relación precio calidad, buen sonido el tamaño del equipo es perfecto para lugares cortos de espacio
Esta reseña se realizó para BTM2280 Microcadena
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litmaster01
07/04/2016
Peru
Comprador verificado
Espectacular!!!
Soy fiel a los productos de audio Philips. Esta vez solo mi agradecimiento una vez mas
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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