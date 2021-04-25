Descontinuado
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 75 min de uso/1 hr de carga
Sistema de aspirado de alto rendimiento
El sistema de aspiración de alto rendimiento del cortabarba Philips 7000 proporciona un flujo de aire mejorado, 50% más fuerte * para capturar hasta el 95% del vello que cortaste ** y ofrecerte un recorte más prolijo.
La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro captura todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para obtener un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora de cabello ideal para barbas largas.
Las cuchillas con doble afilado garantizan bordes precisos y un recorte superior, ideales para los vellos más gruesos. No requiere aceite ni cuchillas de repuesto.
4.0
de 5
41
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
CPdelP
25/04/2021
Peru
Comprador verificado
Philips Beardtrimmer 7000 Cortabarba BT7500/15
Me sirve un montón para mantener mi barba a 1.5 mm, que es lo que deseo
Ventajas
SÍ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
GerentusXd
01/03/2026
España
Comprador verificado
Buena pero olvidada
Es muy buena! El problema es que los recambios son carísimos y el modelo ya no lo fabrican. Decepción total.
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
YoSuA
06/12/2018
España
Parte de la promoción
Disfruta de la rutina, un
Una máquina que hace lo que se espera: recorta la barba, suavemente y sin tirones, queda muy uniforme, regulable para que controles tu look, se carga muy rápidamente o se puede usar enchufada. La rutina de arreglarse la barba es menos rutina ;) y además tiene función aspirador que ayuda dejar el baño más recogido. ah y es muy silenciosa! No es lo más importante...pero el diseño está bastante cuidado ;)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Comparado con el modelo anterior de Philips
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo