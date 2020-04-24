Descontinuado
BT7201/15
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Captura hasta el 90%* del vello
Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.
Recorta tu barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta todos los vellos y los guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es una barba corta y uniforme en una sola pasada.
Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más grueso. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.
Premios
2.6
de 5
88
Opiniones
LM8894,,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Barbero con sistema de aspiración.
[Employee of philipsglobal] Tiene un potente sistema de aspiración, que hace que cuanto te recortas la barba, gran parte del bello quede en su cámara de almacenamiento.
Ventajas
Potencia y limpieza gracias al sistema de aspiración.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/16 Barbero con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/16 Barbero con sistema de aspiración
Regis239
06/07/2020
Chile
El producto es eficaz
Es de manipulación cómoda y eficaz; las diferentes medidas de recorte son buenas
Ventajas
Comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
felipesalas
07/11/2017
Chile
Buen Producto !
[Employee of philipsglobal] En líneas generales es un gran producto tiene un ajuste para barbas bastantes largas y corta muy rápido, fácil de limpiar y la carga dura bastante.
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo