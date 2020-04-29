BT6900P/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 W, 10 horas
Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.
Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.2
de 5
10
Opiniones
Només lo bo
29/04/2020
España
Comprador verificado
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Ventajas
So. Disseny.
Contras
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Ventajas
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contras
de moment res
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07
JocelynDA
12/07/2019
Chile
Gran parlante
Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico