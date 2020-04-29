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parlante portátil inalámbrico

BT6900P/00

4.2

| (10) Opiniones

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 W, 10 horas

  • Bluetooth de amplio alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

El cable USB actúa como correa

Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)

Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

10

Opiniones

2

29/04/2020

España

España

Comprador verificado

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Ventajas

So. Disseny.

Contras

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Ventajas

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contras

de moment res

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

12/07/2019

Chile

Chile

Gran parlante

Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

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