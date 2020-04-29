BT6900B/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 W, 10 horas
Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos que también le da un estilo moderno y sofisticado.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
El altavoz de EverPlay ofrece un sonido potente a través de un diseño delgado, gracias a un área amplia de radiación de graves. Ofrece un refuerzo y una extensión de graves.
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4.2
de 5
10
Opiniones
Només lo bo
29/04/2020
España
Comprador verificado
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Ventajas
So. Disseny.
Contras
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Ventajas
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contras
de moment res
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-03-07
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-03-07
JocelynDA
12/07/2019
Chile
Gran parlante
Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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