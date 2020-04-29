ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

parlante portátil inalámbrico

BT6900B/00

4.2

| (10) Opiniones

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 W, 10 horas

  • Bluetooth de amplio alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

Material DuraFit de alto rendimiento

Material DuraFit de alto rendimiento

El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos que también le da un estilo moderno y sofisticado.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Radiadores de bajos para reforzar y extender los graves

El altavoz de EverPlay ofrece un sonido potente a través de un diseño delgado, gracias a un área amplia de radiación de graves. Ofrece un refuerzo y una extensión de graves.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

10

Opiniones

2

29/04/2020

España

España

Comprador verificado

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Ventajas

So. Disseny.

Contras

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Ventajas

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contras

de moment res

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

12/07/2019

Chile

Chile

Gran parlante

Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.