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parlante portátil inalámbrico

BT6900A/00

4.2

| (10) Opiniones

La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Ver todos los beneficios

La música nunca se detiene

  • 10 W, 10 horas

  • Bluetooth de amplio alcance

  • Resistente al agua y al polvo

  • Opción de carga rápida

La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido

La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido

Normalmente la carga del altavoz lleva algún tiempo. El altavoz EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede cargar el altavoz tres veces más rápido que un adaptador USB normal. Usando el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), que se utiliza normalmente en nuevos teléfonos Android para cargar el altavoz, el tiempo de carga es mucho más rápido.

Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)

El altavoz EverPlay es extremadamente duradero y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no puede interferir en el funcionamiento del altavoz. Puede soportar una inmersión en el agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, una lluvia imprevista o un chapuzón rápido no causarán daños. En la designación a prueba a golpes, este producto se ha probado en una "cámara de tortura" y se ha sometido a una prueba pivotante de rodadura con una simulación de vida útil de 5 años. Everplay es realmente resistente.

Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía

Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía

Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería queda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

10

Opiniones

2

29/04/2020

España

España

Comprador verificado

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Ventajas

So. Disseny.

Contras

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Ventajas

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Contras

de moment res

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-07

12/07/2019

Chile

Chile

Gran parlante

Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

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