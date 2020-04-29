BT6900A/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 W, 10 horas
Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
Normalmente la carga del altavoz lleva algún tiempo. El altavoz EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede cargar el altavoz tres veces más rápido que un adaptador USB normal. Usando el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), que se utiliza normalmente en nuevos teléfonos Android para cargar el altavoz, el tiempo de carga es mucho más rápido.
El altavoz EverPlay es extremadamente duradero y es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El polvo no puede interferir en el funcionamiento del altavoz. Puede soportar una inmersión en el agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, una lluvia imprevista o un chapuzón rápido no causarán daños. En la designación a prueba a golpes, este producto se ha probado en una "cámara de tortura" y se ha sometido a una prueba pivotante de rodadura con una simulación de vida útil de 5 años. Everplay es realmente resistente.
Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería queda.
4.2
de 5
10
Opiniones
Només lo bo
29/04/2020
España
Comprador verificado
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Ventajas
So. Disseny.
Contras
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Ventajas
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contras
de moment res
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-07
JocelynDA
12/07/2019
Chile
Gran parlante
Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico