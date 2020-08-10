Descontinuado
Deja espacio para bailar
Libera tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 m. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.
Bluetooth®
Blanco
Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.
La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.
Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.
4.6
de 5
11
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Mamila1987
10/08/2020
Argentina
Muy buen sonido y tamaño pequeñó
Estás de tamaño pequeño y con un execelente sonido .
Ventajas
Potencia en sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT51W Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT51W Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2019-07-10
la one
10/08/2020
Argentina
Espectacular
Me encantó, es fácil de manejar y se escucha bárbaro. Lo conecto vía bluetooth al celu, mis hijas felices.
Ventajas
Un sonido inmejorable
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT51P Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT51P Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2018-08-10
Claual18
02/08/2020
Argentina
El producto es fantástico
Es genial, súper compacto, sonido muy nítido y la bateria dura bastante,súper recomendable.
Ventajas
Es fácil de usar,fácil de limpiar, nitidez de sonido , compacto.
Contras
Debería cargarse màs ràpido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT51B Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-02-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT51B Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-02-02